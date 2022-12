все новости группы







29 дек 2022 : COVEN JAPAN нашли лейбл



сегодня



COVEN JAPAN нашли лейбл



COVEN JAPAN заключили соглашение с лейблом No Remorse Records, на котором в 2023 году состоится релиз дебютного альбома, за сведение которого отвечает Olof Wikstrand из Enforcer (who also mixed Electric Elite of Riot City), а за мастеринг — Bart Gabriel (Cirith Ungol, Riot City, Konquest, Crystal Viper).







