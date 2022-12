сегодня



Видео с текстом от CIRKUS PRÜTZ



CIRKUS PRÜTZ опубликовали официальное видео с текстом к песне "Only Rock n Roll". Это трек взят из нового альбома "Blues Revolution", выход которого состоялся 29 июля.



Трек-лист:



Blues Revolution

Boogie Woogie Man

Modern Day Gentleman

Let´s Join Hands

5.The Devil and Me

Howl Like The Wolf

Headache

Gotta Quit Drinking (Before The Drinking Quits me)

Death Knock Blues

Only Rock N Roll







просмотров: 130