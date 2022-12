сегодня



Новая песня DEAD WILL WALK



Concrete Wombs, новая песня DEAD WILL WALK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “A New Day of Dawning”, релиз которого намечен на 27 января:



01. Raise the Horde

02. Nightscreams

03. Concrete Wombs

04. From Moving Grounds

05. Day of Dawning

06. Headstone Tales

Concrete Wombs by Dead Will Walk





