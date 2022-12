сегодня



Новая песня JUNE 1974



"Omero" Feat. Tommy Talamanca, новая композиция JUNE 1974, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Please Destroy Me”, релиз которого намечен на третье января на Visionaire Records.



Трек-лист:



“The World Destroyer” feat. Rick Rozz (Death)

“Incognito” feat. Steve Smyth (Forbidden/Testament/Nevermore)

“Abstract” feat. Danny White (Mordred)

“Omero” feat. Tommy Talamanca (Sadist)

“Rhapsody” feat. Dave Young (The Devin Townsend Project)

“Valhalla” feat. Lust Kilman (God Seed/Gaahls Wyrd)

“Mind Assassin’s Eyes” feat. Francesco Montesanti (Antropofagus)

“Epitaph” feat. Terrance Hobbs (Suffocation)

“Theorema” feat. Bobby Koelble (Death)

“Wanderlust” feat. Christian Vidal (Therion)

“Stargazer” feat. Patrick Mameli (Pestilence)

“The Claw Of The Iron Mask” feat. Richard Shaw (Cradle Of Filth)







+0 -0



просмотров: 184