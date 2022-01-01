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ASARHADDON в поисках новых членов



ASARHADDON сообщили об уходе из группы вокалиста и басиста:



«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить, что расстаёмся с нашим нынешним сессионным вокалистом и бас-гитаристом. Мы хотели бы поблагодарить их за несметное количество часов работы и непревзойдённые выступления. Если вы знаете кого-то, кто претендует на одну из этих двух позиций, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте kontakt@asarhaddon.eu.



Мы также хотели бы поблагодарить Florian'a из Strydegor и Tobias'a из Friisk за предоставленные места на нашем предстоящем дебюте в Швейцарии на Black Hole Fest 2023. И наконец пару слов для всех наших слушателей: спасибо за блестящий год. Мы надеемся, что наша музыка помогает вам так же, как и нам».





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