5 янв 2023



THE MACHINE нашли ударника



Группа THE MACHINE опубликовала следующее сообщение:



«Представляем вам нового барабанщика The Machine, Klaas Dijkstra. С этого момента он приступит к своим обязанностям, что позволит представить The Machine Mark IV. В настоящее время мы репетируем к концертам 2023 года и с нетерпением ждем возможности представить вам новый состав на сцене в следующем году. Подход к игре на барабанах Klaas'а привнесет новые импульсы в нашу работу, которые мы используем как для ознакомления с нашим каталогом, так и для джемов над новым материалом. После 15 лет это начало новой и захватывающей главы в истории коллектива". 2023 год также ознаменуется выходом нашего уже записанного и законченного 7-го полноформатного альбома. Мы вовсю готовимся к его выпуску вместе с нашим новым звукозаписывающим лейблом, все подробности мы расскажем в феврале. Только вперед!»





+0 -0



просмотров: 175