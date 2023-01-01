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*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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The Machine

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|||| 5 янв 2023

THE MACHINE нашли ударника



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Группа THE MACHINE опубликовала следующее сообщение:

«Представляем вам нового барабанщика The Machine, Klaas Dijkstra. С этого момента он приступит к своим обязанностям, что позволит представить The Machine Mark IV. В настоящее время мы репетируем к концертам 2023 года и с нетерпением ждем возможности представить вам новый состав на сцене в следующем году. Подход к игре на барабанах Klaas'а привнесет новые импульсы в нашу работу, которые мы используем как для ознакомления с нашим каталогом, так и для джемов над новым материалом. После 15 лет это начало новой и захватывающей главы в истории коллектива". 2023 год также ознаменуется выходом нашего уже записанного и законченного 7-го полноформатного альбома. Мы вовсю готовимся к его выпуску вместе с нашим новым звукозаписывающим лейблом, все подробности мы расскажем в феврале. Только вперед!»



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