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Почему NUCLEAR ASSAULT отказались от концертов?



В рамках недавней беседы с басистом NUCLEAR ASSAULT Dan Lilker сообщил, что концерт в Лондоне в сентябре мог "стать последним для команды":



«Мы уже давно пытаемся завязать с этим, но люди не хотят нас отпускать. Я знаю, что люди хотят увидеть NUCLEAR ASSAULT и все такое, просто... Мы немного постарели, и — я не знаю — все изменилось. Я просто не получаю такого удовольствия от гастролей, как раньше. Полеты уже не те, что раньше. В аэропортах тебя постоянно обманывают. И у меня не хватает терпения. Если мой рейс задерживается или если [мой] бас не долетел, по какой-то причине, это все надоедает».



На просьбу рассказать о причинах, побудивших NUCLEAR ASSAULT прекратить свою деятельность, Lilker ответил следующее:



«Это трудно объяснить, потому что некоторые вещи мы не обсуждаем вне группы. Но сейчас стало тяжело, потому что John [Connelly], наш фронтмен, работает учителем в средней школе. Поэтому ему очень трудно уехать. Конечно, летом у него могут быть школьные каникулы, но у него тоже есть семья. То, что сейчас лето и ему не нужно преподавать, не означает, что он собирается сбежать на месяц и не сможет просто провести нормальные каникулы с семьей и все такое. Так что все становится еще сложнее. Он занимается этим уже довольно давно. Поэтому, очевидно, у него есть график работы учителя, и он не может его нарушать; в нью-йоркской системе образования очень строгие правила, касающиеся отпусков. Так что уже одно это является серьезной причиной того, что заниматься музыкой очень трудно».



Хотя Lilker был непреклонен в том, что с NUCLEAR ASSAULT покончено как с гастролирующей группой, он все же оставил открытой дверь для возможного воссоединения в будущем:



«Я полагаю, что мы практически сказали, что только что отыграли последнее шоу. Дело в том, что если я буду продолжать говорить: "О, мы сделаем то-то и то-то", по капельке и по капельке, вот так... Мы должны провести чертову черту... Но мы практически сказали, что мы должны просто начать повторять: "На этом все". И если в будущем что-нибудь изменится, то так тому и быть».







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