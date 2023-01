все новости группы







4 янв 2023 : Видео с текстом от GREYBEARD



4 янв 2023



Видео с текстом от GREYBEARD



GREYBEARD опубликовали официальное видео с текстом на песню "Terra Umbra", которая взята из нового альбома Dark Age:



"Boreal Decimation"

"Light From 1,000 Suns"

"Barren"

"Vultures"

"Beneath"

"Terra Umbra"

"1,000 Years Of Night"

"Hall Of The Gods"

"Dark Age"







