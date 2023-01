все новости группы







The Freqs

5 янв 2023 : Новая песня THE FREQS



"Witch", новая песня группы THE FREQS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Poachers, выход которого запланирован на третье февраля:



"Poacher Gets The Tusk"

"Powertrippin’"

"Asphalt Rivers"

"Sludge Rats"

"Chase Fire, Caught Smoke"

"Witch"







