5 янв 2023 : Новый альбом HAXPROCESS выйдет зимой



сегодня



Новый альбом HAXPROCESS выйдет зимой



Американская прогрессив-дэт металл группа HAXPROCESS выпустит собственными силами новую пластинку, получившую название The Caverns Of Duat, 13 января:



"God Complex"

"At One With Time"

"The Infinity Paradox"

"Phantasm"

"The Caverns Of Duat"



Детали:



- Music and Lyrics by Lothar Mallea

- Rhythm/ lead guitar, bass and vocals by Lothar Mallea

- Rhythm/ lead guitar by Shane Williamson

- Drums by Adam Robinson

- Mixed and mastered by Pete DeBoer at World Famous Studios in Denver, CO. USA

- Art by Mark Cooper







