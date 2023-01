все новости группы







Godiva

Португалия

Facebook: https://www.facebook.com/godivaofficial





5 янв 2023 : Новое видео GODIVA



5 янв 2023



Новое видео GODIVA



"Media God", новое видео группы GODIVA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hubris, выходящего третьего февраля:



"Black Mirrors"

"Dawn"

"Death Of Icarus"

"Empty Coil"

"Faceless"

"Godspell"

"Hubris"

"Media God"

"The All Seeing Eye"

"The Meaning Of Life"







