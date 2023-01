5 янв 2023



Новое видео CARNIVAL OF FLESH



"The One", новое видео группы CARNIVAL OF FLESH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Anthems Of Extinction:



"Angst"

"The One"

"Tropical Plunder"

"Can Of Sorrow"

"Mask Of Humanity"

"Rapacity"

"The Great Escape"

"Liberation"

"Requiem For A World"







просмотров: 180