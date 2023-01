5 янв 2023



Обложка и трек-лист дебютного альбома PLAGUE BEARER



Nameless Grave Records сообщили о том, что дебютная пластинка PLAGUE BEARER, получившая название Summoning Apocalyptic Devastation, будет выпущена третьего марта на виниле, CD и в цифровом варианте:



"Unholy Black Satanic War Metal"

"Summoning Apocalyptic Devastation"

"Defiled By Sodomy"

"Decapitated Angels"

"Antichristian Inquisition"

"Under One Sign"

"Rise Of The Goat"

"Churches Are In Flames"

"In Satan's Name"

"Christbane"







