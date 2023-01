сегодня



Новое видео DEWOLFF



Night Train, новое видео DEWOLFF, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Love, Death & In Between”, выход которого намечен на третье февраля на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



Night Train

Heart Stopping Kinda Show

Will o’ the Wisp

Jacky Go To Sleep

Rosita

Mr. Garbage Man

Counterfeit Love

Message For My Baby

Gilded (Ruin of Love)

Pure Love

Wontcha Wontcha

Queen of Space & Time







