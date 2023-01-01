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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 26
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 20
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Skinner

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Видео с текстом от SKINNER



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SKINNER опубликовали официальное видео с текстом к песне "In Silence", которая взята из нового релиза “The Dark Design”.




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