7 янв 2023 : Новый ЕР MARDOM доступен для прослушивания



Longing for a New Dawn, новый ЕР MARDOM, доступен для прослушивания ниже:



1. Buried in the Dust of Stars

2. The Moon Lured Me to the Sleeping Woods to Rest in Winter’s Silence

3. Dance of Shadow and Twilight







