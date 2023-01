сегодня



Новое видео DEVICIOUS



Madhouse. новое видео DEVICIOUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Code Red:



01 ARE YOU READY FOR LOVE (4:52)

02 HIGHWAY TO THE STARS (4:21)

03 MADHOUSE (4:24)

04 STUCK IN PARADISE (4:35)

05 NO MORE TEARS (5:19)

06 RAISE YOUR LIFE (4:37)

07 NOT ANYMORE (5:18)

08 HOUSE OF CARDS (4:13)

09 ALL MY LIFE (4:41)

10 WALK FROM THE SHADOWS (5:14)

11 PENTHOUSE FLOOR 2023 (BONUS TRACK) (4:55) https://www.devicious.band/







+0 -0



просмотров: 243