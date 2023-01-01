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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 15
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DeVicious

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|||| сегодня

Новое видео DEVICIOUS



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Madhouse. новое видео DEVICIOUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Code Red:

01 ARE YOU READY FOR LOVE (4:52)
02 HIGHWAY TO THE STARS (4:21)
03 MADHOUSE (4:24)
04 STUCK IN PARADISE (4:35)
05 NO MORE TEARS (5:19)
06 RAISE YOUR LIFE (4:37)
07 NOT ANYMORE (5:18)
08 HOUSE OF CARDS (4:13)
09 ALL MY LIFE (4:41)
10 WALK FROM THE SHADOWS (5:14)
11 PENTHOUSE FLOOR 2023 (BONUS TRACK) (4:55)




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