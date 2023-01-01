Madhouse. новое видео DEVICIOUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Code Red:
01 ARE YOU READY FOR LOVE (4:52)
02 HIGHWAY TO THE STARS (4:21)
03 MADHOUSE (4:24)
04 STUCK IN PARADISE (4:35)
05 NO MORE TEARS (5:19)
06 RAISE YOUR LIFE (4:37)
07 NOT ANYMORE (5:18)
08 HOUSE OF CARDS (4:13)
09 ALL MY LIFE (4:41)
10 WALK FROM THE SHADOWS (5:14)
11 PENTHOUSE FLOOR 2023 (BONUS TRACK) (4:55)
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