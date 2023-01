все новости группы







10 янв 2023 : Новое видео EXELERATE



10 янв 2023



Новое видео EXELERATE



"Release", новое видео группы EXELERATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего десятого марта на From The Vaults.



Трек-лист:



"Arrival"

"No Escape"

"Spawn Of Satan"

"Release"

"Children Of The Sun"

"God Of Man"

"Lethal Assault"

"In Between Sanity"

"Epilogue"







