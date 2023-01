9 янв 2023



Видео с текстом от T3NORS



"Set Fire To The Rain", новое официальное видео с текстом от группы T3NORS, в состав которой входят Robbie LaBlanc, Toby Hitchcock и Kent Hilli, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Naked Soul, выходящего десятого февраля на Frontiers Music Srl:



"April Rain"

"Naked Soul"

"Nights"

"Time Is Coming"

"Silent Cries"

"Torn"

"I Could"

"Mother Love"

"Set Fire To The Rain"

"Stand For Love"

"Strength To Carry On"

"April Rain" (Robbie’s Version) (Bonus Track Digital)

"I Could" (Toby’s Version) (Bonus Track Digital)

"Strength To Carry On" (Kent’s Version) (Bonus Track Digital)







