Видео с текстом от TRIBE OF PAZUZU



TRIBE OF PAZUZU опубликовали официальное видео с текстом на песню "Blasphemous Prophecies", которая взята из дебютного альбома "Tribe Of Pazuzu", выход которого в цифровом виде намечен на шестое марта, а на физическом носителе — на 24.



Трек-лист:



“We Serve Under No God”

“Blasphemous Prophecies”

“Countess Of Blood”

“Invocation Of The Ancients”

“The Trial And The Prosecution Of The Scorned Prophet”

“Pazuzu Incarnate”

“Born Of A Jackal”

“Towards Oppressors”







