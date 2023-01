все новости группы







15 янв 2023 : Новое видео GOD DISEASE



"Ashes", новое видео группы GOD DISEASE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Apocalyptic Doom", выходящего десятого марта на Gruesome Records.



Трек-лист:



"Ashes"

"Built By Dead Hands"

"Remembrance"

"Leper By The Grace Of God"

"Futile Effort To Breathe"

"Serenity Abandoned"







