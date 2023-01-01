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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 182
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 32
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 29
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
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Eisregen

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13 янв 2023 : 		 Новое видео EISREGEN

19 дек 2022 : 		 Новое видео EISREGEN

19 ноя 2022 : 		 Новый альбом EISREGEN выйдет зимой

10 ноя 2022 : 		 Новое видео EISREGEN

12 июн 2020 : 		 Новое видео EISREGEN

1 май 2020 : 		 Новое видео EISREGEN

26 сен 2018 : 		 Видео с текстом от EISREGEN

10 май 2018 : 		 Новое видео EISREGEN

12 мар 2018 : 		 EISREGEN собираются выпустить мини-альбом

7 июл 2017 : 		 Новый альбом EISREGEN доступен для прослушивания

4 май 2017 : 		 Новое видео EISREGEN

13 апр 2017 : 		 Трек-лист нового альбома EISREGEN

25 июл 2015 : 		 Новый альбом EISREGEN выйдет в августе

15 июн 2015 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет в июле

3 апр 2015 : 		 EISREGEN начнут запись в мае

21 апр 2014 : 		 Новая песня EISREGEN

10 фев 2014 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет весной

17 ноя 2013 : 		 Новая песня EISREGEN

28 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома EISREGEN

20 фев 2013 : 		 Компиляция EISREGEN выйдет в апреле

4 дек 2012 : 		 Новое видео EISREGEN на песню FALCO

14 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EISREGEN

21 окт 2011 : 		 Новый ЕР EISREGEN выйдет в ноябре

1 май 2010 : 		 Новая песня EISREGEN

23 фев 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома EISREGEN

15 дек 2008 : 		 EISREGEN продлевают контракт с MASSACRE RECORDS
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|||| 13 янв 2023

Новое видео EISREGEN



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Herbstleiche, новое видео EISREGEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Grenzgänger, выход которого намечен на 13 января.




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