Новая песня PALACE OF WORMS



"Cabal", новая песня PALACE OF WORMS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cabal", релиз которого намечен на третье февраля.



Трек-лист:



01. Telepathic Crucifixion

02. Bizarre Blood and Exhumations

03. Through the Dark Arches

04. When the Stones Come Tumbling Down

05. Cabal

06. Cessation of the Heart

07. Rebirth of Nihil

08. Winterbird

CABAL by Palace of Worms





