UNVERKALT нашли лейбл

«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Argonauta Records! — с лейблом, который постоянно развивается и страстно относится к музыке, которую выпускает. Мы очень рады сотрудничать с такой преданной и трудолюбивой командой! Это новый дом для нашего предстоящего второго полноформатного альбома, который также является нашей лучшей работой на данный момент! Мы счастливы до невозможности!»
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет