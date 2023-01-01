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UNVERKALT нашли лейбл



UNVERKALT опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады сообщить, что подписали контракт с Argonauta Records! — с лейблом, который постоянно развивается и страстно относится к музыке, которую выпускает. Мы очень рады сотрудничать с такой преданной и трудолюбивой командой! Это новый дом для нашего предстоящего второго полноформатного альбома, который также является нашей лучшей работой на данный момент! Мы счастливы до невозможности!»





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