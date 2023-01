сегодня



Новое видео BODYFARM



"The Swamp", новое видео BODYFARM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ultimate Abomination”, выход которого намечен на 24 февраля на Edged Circle Productions.



Трек-лист:



"Torment"

"Symbolical Warfare"

"The Wicked Red"

"Blasting Tyranny"

"The Swamp"

"Carving Repentance"

"Empire Of Iniquity"

"Soul Damnation"

"Sacrilege Of The Fallen"

"Charlatan Messiah"







