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Новый альбом MIDNITE CITY выйдет летом



Вокалист MIDNITE CITY Rob Wylde в недавней беседы рассказал о ближайших планах группы:



«В настоящее время мы работаем над нашим четвёртым альбомом. Мы прошли уже довольно большой путь, возможно, около 80 %. План состоит в том, чтобы закончить альбом к концу этого месяца. Сведение в феврале, передача на лейбл в марте, а выйдет он в июне. У нас запланирован тур по Великобритании, который будет приурочен к выходу альбома. У нас запланировано несколько фестивалей в Европе и есть планы посетить несколько других стран. Я полагаю, что материал гораздо ближе к тому, что мы делали на наших первых двух альбомах. Последний альбом был немного тяжелее, немного мрачнее в определённых моментах. А новый альбом возвращается к тому весёлому, мелодичному поп-металлу, по которому мы известны. Мы всё ещё работаем над названием, но у меня есть несколько идей. Уверен, что и у других ребят тоже. Нам придётся придумать что-то очень срочно! Мы объявим обо всём этом в ближайшее время»







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