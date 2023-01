сегодня



Музыканты HIMSA, HEIRESS, LAIR OF THE MINOTAUR в VANISHMENT



Группа VANISHMENT, в состав которой входят Rob Ropkins (Deadly Light, North American Bison), Brian Johnson (Himsa, Trial), Jeremy McAllister (Heiress, Wizards of Wor), Nate Baker (Hell Promise, Formula One) и Chris Wozniak (Lair Of The Minotaur, Earthen Grave), выпустит дебютную пластинку, получившую название No More Torture, на CD и в цифровом варианте пятого марта:



“Door To Deceit”

“Dismiss The Warning”

“Forced Compliance”

“Severed Cord”

“Killing The Sun”

“Relieved In Pain”

“Death Calls”

“Last Hope For Comfort”

No More Torture by Vanishment





