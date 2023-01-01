Новое видео FALL OUT BOY

"Love From The Other Side", новое видео группы FALL OUT BOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "So Much (For) Stardust", выходящего 24 марта на Ramen/Elektra.
«В наши дни технологии позволяют делать записи гораздо быстрее. В этом нет ничего плохого, и эта спонтанность может быть захватывающей», — делится впечатлениями Patrick Stump из FALL OUT BOY. «Но мы хотели вернуться к тому, как мы работали раньше. Мы хотели сделать запись, которая была бы сделана с любовью, продумана и выдержана в определенной тональности - как будто кто-то приготовил вам изысканное блюдо. Я не самый хвастливый из парней, но я очень горжусь этой пластинкой».
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