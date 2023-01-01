Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 25
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
*Новый альбом CATTLE DECAPITATION выйдет весной 19
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 19
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 18
*Умер Джефф Бек 17
*OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже е... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 85
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 25
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
[= ||| все новости группы



*

Fall Out Boy

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео FALL OUT BOY



zoom
"Love From The Other Side", новое видео группы FALL OUT BOY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "So Much (For) Stardust", выходящего 24 марта на Ramen/Elektra.

«В наши дни технологии позволяют делать записи гораздо быстрее. В этом нет ничего плохого, и эта спонтанность может быть захватывающей», — делится впечатлениями Patrick Stump из FALL OUT BOY. «Но мы хотели вернуться к тому, как мы работали раньше. Мы хотели сделать запись, которая была бы сделана с любовью, продумана и выдержана в определенной тональности - как будто кто-то приготовил вам изысканное блюдо. Я не самый хвастливый из парней, но я очень горжусь этой пластинкой».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 161

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом