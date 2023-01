сегодня



Новое видео KARDINAL SIN



"Siege Of Jerusalem", новое видео KARDINAL SIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “S.A.L.I.G.I.A”, выход которого намечен на третье марта на Massacre Records.



Трек-лист:



They Crashed In The Storm

The Beginning Of The End (Wasteland Symphony Pt: 1)

Siege Of Jerusalem

Lost Imperium (Wasteland Symphony Pt: 2)

Reveal The Sinners Soul

S.A.L.I.G.I.A

In The Line Of Fire

Devastation

The Velvet Lies

The Aftermath (Wasteland Symphony Pt: 3)







просмотров: 184