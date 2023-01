сегодня



Видео с текстом от ENCHANTYA



ENCHANTYA опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Existence", которая взята из нового альбома "Cerberus".



Трек-лист:



Karma

All Down in Flames

Lunar Fire

#Alone

Prana

Rising Star

Existence

United We Stand

Anima

Collective Souls

Sons of Chaos

Inward







+0 -0



просмотров: 189