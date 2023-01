сегодня



CARMINE APPICE — о возможности возрождения BLUE MURDER



CARMINE APPICE в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил возможность воссоединения трио BLUE MURDER, основанного John'ом Sykes'ом. На вопрос ведущего, завязал ли Sykes с музыкой, барабанщик ответил:



«Я полагаю, что с его стороны всё кончено. Я посылаю ему сообщения, но ничего не слышу в ответ. Я не знаю. Может быть, он злится на меня по какой-то причине. Но я разговаривал с басистом [BLUE MURDER] Tony [Franklin'ом], и он тоже ничего о нём не слышал.



По словам Tony, John просто не любит сегодняшний бизнес. Он бы предпочёл ничего не делать. Так мне сказал Tony. Но коллектив может играть. Когда мы репетировали несколько лет назад, это было подобно волшебству. Но в итоге ничего не получилось. Это было просто потрясающе, когда мы втроём снова играли вместе. Получилось очень слаженно. Мы говорили: "Давайте сыграем "Valley Of The Kings", и мы это делали. Сейчас, к сожалению, наш клавишник Nik [Green] скончался [в 2016 году]. Но мы можем найти кого-нибудь другого, кто будет играть на клавишных.



Я бы с удовольствием дал несколько концертов с Sykes'ом и Tony в качестве трио с приглашённым клавишником. Мы называли это "трио с запасом"».



На вопрос о том, как давно он, Sykes и Franklin последний раз репетировали вместе, Carmine ответил:



«Это было года четыре назад, может быть, пять лет назад. Да, мы репетировали, потому что планировали играть на концертах. Но этого не случилось.



Когда [Sykes] ушёл из THIN LIZZY, предполагалось, что мы будем выступать. И у нас были запланированы концерты в Европе. Но что-то случилось с ним и менеджментом. Я забыл, что именно. Так что все концерты сорвались. У нас были крупные фестивали. Это было бы началом. Он ушёл из THIN LIZZY, насколько я понял, чтобы мы могли заниматься BLUE MURDER. Потому что в THIN LIZZY он участвовал какое-то время, делал что-то, но не играл на серьёзных записях. Но BLUE MURDER был его детищем — мы создали его. Но мы не довели дело до конца. Это была великая группа. К сожалению, когда она появилась, по какой-то причине она не добилась того, чего должна была. А потом появился гранж и убил эту идею. Очень жаль».







