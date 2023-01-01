25 янв 2023



MINAS MORGUL представили новый состав



MINAS MORGUL опубликовали следующее сообщение:



«Новый состав, новый альбом, новая глава! MINAS MORGUL в 2023 возвращаются к своим блэк-металлическим корням после четверти века истории группы. Предстоящий альбом — это зрелая, самобытная интроспектива, освобождённая от всего музыкального балласта: тёмная, туманная, полная одиночества и озаряемая лишь бледным светом звёзд.



То, что началось как студийное сотрудничество для этого альбома, объединилось в единое целое. Мы с нетерпением ждём возвращения на сцену в этом созвездии!»



Состав:



Stef (ex-Jörmungand): вокал, бас;

Berserk: барабаны;

Alboin (Eïs): гитара.





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