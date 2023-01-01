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25 янв 2023
MINAS MORGUL представили новый состав
MINAS MORGUL опубликовали следующее сообщение:
«Новый состав, новый альбом, новая глава! MINAS MORGUL в 2023 возвращаются к своим блэк-металлическим корням после четверти века истории группы. Предстоящий альбом — это зрелая, самобытная интроспектива, освобождённая от всего музыкального балласта: тёмная, туманная, полная одиночества и озаряемая лишь бледным светом звёзд.
То, что началось как студийное сотрудничество для этого альбома, объединилось в единое целое. Мы с нетерпением ждём возвращения на сцену в этом созвездии!»
Состав:
Stef (ex-Jörmungand): вокал, бас;
Berserk: барабаны;
Alboin (Eïs): гитара.
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