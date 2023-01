сегодня



Видео с текстом от AMBERIAN DAWN



AMBERIAN DAWN опубликовали официальное видео с текстом к собственному прочтению хита ABBA "The Day Before You Came", Этот трек взят из нового альбома "Take a Chance - A Metal Tribute to ABBA", выход которого намечен на второе декабря:



01 Super Trouper

02 Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

03 SOS

04 Head Over Heels

05 The Day Before You Came

06 Angeleyes

07 That's Me

08 Mamma Mia

09 Under Attack

10 Like An Angel Passing Through My Room

11 Lay All Your Love On Me http://www.amberiandawn.com







