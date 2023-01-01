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Hippie Death Cult

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HIPPIE DEATH CULT приросли новым членом



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HIPPIE DEATH CULT опубликовали следующее сообщение:

«Мы рады объявить о том, что наш дорогой друг Harry Silvers стал новым барабанщиком HIPPIE DEATH CULT! Пожалуйста, поприветствуйте его вместе с нами! Harry — милейший человек, замечательный барабанщик, он обладает богатой энергетикой рок-н-ролла. Мы не могли бы просить о более подходящем варианте, и мы очень рады той химии и звучанию, которые мы создаём вместе!

На посту барабанщика Harry заменит Ryan Moore, с которым мы расстались в ноябре прошлого года. Мы желаем Ryan'у всего наилучшего в его будущих начинаниях и очень благодарны за весь его позитивный вклад в группу на протяжении многих лет, который мы будем продолжать ценить».



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