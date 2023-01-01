сегодня



Из MIST ушла басистка



Группа MIST опубликовала следующее сообщение:



«Новый год для MIST полон серьёзных перемен. С большой грустью в душе мы сообщаем, что наше музыкальное путешествие вместе с басисткой Neža'ой Pečan подошло к концу. Она была с нами с первой репетиции, и вместе мы пережили необыкновенные моменты на сцене, во время музыкального творчества, и всё, что было между ними. Без неё MIST не были бы теми, кем мы являемся сегодня. Мы благодарны ей за все совместные авантюры и желаем всего наилучшего в будущем».





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