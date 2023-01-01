Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео группы METALLICA 60
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 44
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 38
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*RICK RUBIN — о подходе к записи альбома SLAYER "Regin in Blo... 14
*Гитарист ANTHRAX: «Забудьте о "Большой четвёрке" до 2025 год... 10
*GENE SIMMONS: «Нам нравится дэт-металл» 9
*TIM 'RIPPER' OWENS схуднул 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео группы METALLICA 60
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 44
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 38
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
[= ||| все новости группы



*

Mist

*
| - |

|||| сегодня

Из MIST ушла басистка



zoom
Группа MIST опубликовала следующее сообщение:

«Новый год для MIST полон серьёзных перемен. С большой грустью в душе мы сообщаем, что наше музыкальное путешествие вместе с басисткой Neža'ой Pečan подошло к концу. Она была с нами с первой репетиции, и вместе мы пережили необыкновенные моменты на сцене, во время музыкального творчества, и всё, что было между ними. Без неё MIST не были бы теми, кем мы являемся сегодня. Мы благодарны ей за все совместные авантюры и желаем всего наилучшего в будущем».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 250

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом