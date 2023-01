сегодня



Новая песня NECROPANTHER



“One And Only”, новая песня группы NECROPANTHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Betrayal", выход которого запланирован на третье марта.



Трек-лист:



“One And Only”

“Covenant”

“Breathe Evil”

“If You Can Count”

“Into Danger”

“Revenants”

“Wanderers”

“Furies”

“Don’t Stop For Death”

“Out To The Sand”

“Betrayal”

Betrayal by Necropanther





+0 -0



просмотров: 186