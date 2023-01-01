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Necropanther
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сегодня
Новая песня NECROPANTHER
“One And Only”, новая песня группы NECROPANTHER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Betrayal", выход которого запланирован на третье марта.
Трек-лист:
“One And Only”
“Covenant”
“Breathe Evil”
“If You Can Count”
“Into Danger”
“Revenants”
“Wanderers”
“Furies”
“Don’t Stop For Death”
“Out To The Sand”
“Betrayal”
Betrayal by Necropanther
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