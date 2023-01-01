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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 56
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
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Thod

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29 янв 2023 : 		 Новое видео THOD
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|||| сегодня

Новое видео THOD



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"Wunde, Kieferkrampf und Tod", новое видео THOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Asklepios", выход которого намечен на 17 февраля на Wormholedeath.




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