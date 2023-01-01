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Новое видео THOD



"Wunde, Kieferkrampf und Tod", новое видео THOD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Asklepios", выход которого намечен на 17 февраля на Wormholedeath.







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