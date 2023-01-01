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Видео с текстом от COFFINBORN



Xtreem Music опубликовали официальное видео с текстом к новому треку COFFINBORN "Infernal Entombment", который взят из нового альбома "Cadaveric Retribution", выходящего на CD/12"LP/кассете/в цифровом варианте 23 февраля.







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