Новое видео TRANSWORLD IDENTITY



"Everything Must Burn", новое видео группы TRANSWORLD IDENTITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Seven Worlds", выходящего 17 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Everything Must Burn"

"Play & Pretend"

"I'm Such A Liar"

"Part Maroon, Part Indigo"

"Time"

"Starchild"

"Seven Worlds"

"In For The Long Haul"

"Livin' On The Run"

"I Never Lost My Faith"

"Roseate"







