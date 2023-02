все новости группы







Anzillu

Финляндия

-

-

Facebook: https://www.facebook.com/anzillufi





1 фев 2023 : Новое видео ANZILLU



сегодня



Новое видео ANZILLU



"Mental Graveyard", новое видео группы ANZILLU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ex Nihilo".



Трек-лист:



"Needles (On My Nerves)"

"Mental Graveyard"

"Trumpets Of War"

"The Cleansing Flame"

"Discordia"

"Dauntless"

"Splinter In The Mind’s Eye"

"Vultures"

"Ex Nihilo"







+0 -0



просмотров: 172