1 фев 2023 : THE SLUGGANAUTS нашли лейбл



THE SLUGGANAUTS заключили контракт с лейблом MNRK Music Group, на котором в феврале будет выпущен сингл “No More Gimmicks”.







