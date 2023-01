сегодня



Концертные клипы THE CONTORTIONIST



THE CONTORTIONIST выпустили новый бокс-сет, Retrospective: Live From Atlanta, основу которого составила запись выступления в 2021 году. Концертные видео на “Clairvoyant” и “Geocentric Confusion” доступны ниже.



Трек-лист:



Set 1: The MNRK Heavy Set

"Early Grave"

"Reimagined"

"Follow"

"Geocentric Confusion"

"Flourish"

"1979"

"Integration"

"Thrive"

"Solipsis"

"Language I: Intuition"

"Language II: Conspire"





Set 2: Clairvoyant Album (Full Performance)

"Monochrome"

"Godspeed"

"Reimagined"

"Clairvoyant"

"The Center"

"Absolve"

"Relapse"

"Return To Earth"

"Monochrome (Pensive)"





Set 3: Exoplanet + Intrinsic

"Primal Directive"

"Oscillator "

"Flourish"

"Geocentric Confusion"

"Causality "

"Vessel"

"Solipsis "

"Axiom"

"Exoplanet I: Egress"

"Exoplanet II: Void"

"Exoplanet III: Light"







