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Гитарист NEVERMORE / ANNIHILATOR в 72 LEGIONS



"72 ЕР", новый ЕР группы 72 LEGIONS, основанной гитаристом Curran Murphy, доступен для прослушивания ниже.

<a href="https://72legions.bandcamp.com/album/72-ep">72 EP by 72 Legions</a>





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