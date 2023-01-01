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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 19
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Новая песня OVERKILL 17
[= ||| все новости группы



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Ex Anima

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|||| сегодня

Новое видео EX ANIMA



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"Bôľ Hôr II", новое видео EX ANIMA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Bôľ Hôr", выход которого намечен на 27 февраля на Mor Ho! Productions.




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