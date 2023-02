сегодня



Новое видео GRAND DESIGN



"Tuff It Out", новое видео GRAND DESIGN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rawk".



Трек-лист:



1: Tuff It Out 3:35

2: God Bless Rawk n Roll 3:45

3: Love or a Fantasy 4:28

4: Your Luv is Drivin’ Me Crazy 4:10

5: Desperate Hearts 4:38

6: Dangerous Attraction 4:33

7: We Were Born To Rawk n Roll 4:17

8: Carry On My Wind 5:49 (feat Erik Grawsiö, Månegarm and Veith Offenbächer, Dawn of Destiny)

9: Give It All Up For Luv 4:47

10: Get Out 4:44

11: In the H.E.A.T. of the Nite 5:15







+0 -0



просмотров: 99