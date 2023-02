сегодня



Бывшие музыканты CELTIC FROST в OATH OF CRANES



Группа OATH OF CRANES, в состав которой входят барабанщик CELTIC FROST Franco Sesa и бывший гитарист CELTIC FROST Erol Ünala, представила видео на "AKASHA - Everything Holy Is Profane". Трек взят из дебютного альбома "The Unsung Mantras", выход которого намечен на 21 апреля.



Трек-лист:



1: Jivara (The Great Fever)

2: Rudra (The Superior Proposal)

3: Yama (Sacrifice of Introspection)

4: Krodhana – Noone Will Ever Miss You

5: Ahamkara (Who’s That Ugly Face in the Mirror)

6: Puja – Celebrate the Negation of Hope

7: Tamas (Obfuscation of the Third Eye)

8: Maya Pt 1 – To Cultivate Your Illusions

9: Maya Pt 2 – To Cultivate Your Disillusions

10: Akasha – Everything Holy is Profane

11: Kali (The Infinite Cycle of Transformation)

12: Sannyasi Mantra (Elegy of the Enlightened)







