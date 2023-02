сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома ADVERSOR



ADVERSOR опубликовали обложку и трек-лист нового альбома “Portrait Of A Wasteland”, выход которого намечен на 24 февраля на Time To Kill Records.



Трек-лист:



01. Purifying Hate

02. Outcast

03. Throwback To Darkness

04. Les Miserables

05. Entangled

06. Seven Years

07. Under Siege

08. Greed

09. Samsara

10. Portrait Of A Wasteland





