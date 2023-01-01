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Видео с текстом от VARJO-ORKESTERI



"Sinisiipi", официальное видео с текстом от VARJO-ORKESTERI, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Seremonia", выход которого состоялся 20 января на Inverse Records.



Трек-лист:



01. Suunnistaja

02. Palvojat

03. Sinisiipi

04. Viherkylki

05. Käpälämäkeen

06. llmestymätön

07. Kiitäjä

08. Yhden miehen keitos

09. Kaavanmurtaja

10. Sarastus

11. Korpiveisu







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