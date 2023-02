сегодня



Новое видео CURRENTS



"Remember Me", новое видео группы CURRENTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Death We Seek", выходящего пятого мая на SharpTone.



Трек-лист:



"The Death We Seek"

"Living In Tragedy"

"Unfamiliar"

"So Alone"

"Over and Over"

"Beyond This Road"

"Vengeance"

"Gone Astray"

"Remember Me"

"Guide Us Home"







