сегодня



Новая песня CROWN LANDS



“Starlifter: Fearless Pt. II”, новая песня группы CROWN LANDS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Fearless", выход которого запланирован на 31 марта на Spinefarm Records/Universal Music Canada.



Трек-лист:



"Starlifter: Fearless Pt. II"

"Dreamer Of The Dawn"

"The Shadow"

"Right Way Back"

"Context: Fearless Pt. I"

"Reflections"

"Penny"

"Lady Of The Lake"

"Citadel"







+0 -0



просмотров: 126